Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по дабл-даблам

Звёздный легкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3) набрал 23 очка, сделал 12 результативных передач и семь подборов.
Таким образом, Джеймс обошёл легендарного Билла Расселла (137) и занял пятое место в истории плей-офф по количеству оформленных дабл-даблов — 138. Отметим, что в четвёрку входят Тим Данкан (164), Мэджик Джонсон (157), Уилт Чемберлен (143) и Шакил О'Нил (142).
В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 23,5 очка, делая 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,2.
Ранее Леброн Джеймс высказался о выступлении 26-летнего разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.
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