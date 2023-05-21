Пау Газоль посетил третий матч плей-офф между «Денвером» и «Лейкерс»
Поделиться
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» испанец Пау Газоль посетил третий матч финала Западной конференции между «озёрниками» и «Денвер Наггетс».
Пау Газоль посетил третий матч плей-офф между «Денвером» и «Лейкерс»:
«Денвер» выиграл со счётом 119:108 и уверенно ведёт в серии — 3-0. В случае победы в четвёртом матче «Наггетс» выйдут в финал НБА, где сыграют с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».
Четвёртая игра пройдёт на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.
На предыдущей стадии «Лейкерс» выбили из розыгрыша турнира действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз», обыграв их со счётом 4-2.
«Денвер» с тем же счётом обыграл «Финикс Санз».
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Комментарии
- 21 мая 2023
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
12:50
-
12:20
-
12:09
-
11:35
-
10:42
-
10:35
-
10:14
-
10:09
-
09:47
-
09:29
-
08:55
-
07:25
-
06:41
-
06:02
-
05:31
-
00:09
- 20 мая 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
22:41
-
22:31
-
21:02
-
20:46
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
Партнерский контент