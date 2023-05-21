Пау Газоль посетил третий матч плей-офф между «Денвером» и «Лейкерс»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» испанец Пау Газоль посетил третий матч финала Западной конференции между «озёрниками» и «Денвер Наггетс».

Пау Газоль посетил третий матч плей-офф между «Денвером» и «Лейкерс»:

«Денвер» выиграл со счётом 119:108 и уверенно ведёт в серии — 3-0. В случае победы в четвёртом матче «Наггетс» выйдут в финал НБА, где сыграют с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

Четвёртая игра пройдёт на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.

На предыдущей стадии «Лейкерс» выбили из розыгрыша турнира действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз», обыграв их со счётом 4-2.

«Денвер» с тем же счётом обыграл «Финикс Санз».