Алекс Карузо объяснил, как нужно обороняться против Джейсона Тейтума

Защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо рассказал, как нужно обороняться против звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Я не знаю, разбирают ли это после матчей, но если у Тейтума мяч в левой руке, то с 95% вероятности дальше последует бросок. Он раз за разом делал шаг вперёд и бросал, или же делал маленький отступ и бросал. Меня поражало то, что никто не понимал, что он будет делать. Я говорил: «Он вам накидал уже 30, а вы стоите в метре от него», — рассказал Карузо в подкасте Джей Джей Реддика.

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Джейсон Тейтум в регулярном чемпионате этого сезона провёл 74 матча, в которых набирал в среднем за игру 30,1 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.

В плей-офф у форварда 15 игр, в которых он показывает следующую статистику: 28,7 очка, 10,5 подбора и 5,1 передачи.