Колдуэлл-Поуп: собираемся завершить всё в Лос-Анджелесе, намерения не изменились
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Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп после третьего матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0) прокомментировал выступление своей команды.
«Мне нравится наша команда, мне нравится то, как мы боремся. Мы уже говорили об этом в Денвере, что собираемся завершить всё в Лос-Анджелесе. Намерения не изменились», — сказал Колдуэлл-Поуп во время пресс-конференции.
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 30-летний баскетболист принял участие в 14 играх, набирая в среднем 11,6 очка, 3,1 подбора и 1,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 40,9.
Ранее Колдуэлл-Поуп заявил, что его команда не получает заслуженного признания в прессе.
Заявление Колдуэлл-Поупа после матча:
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