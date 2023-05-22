Д'Анджело Расселл после третьего матча с «Денвером» остался работать над броском

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл в третьем матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3) отметился тремя очками, реализовав один бросок с игры из восьми попыток.

После встречи баскетболист остался на площадке и начал отрабатывать трёхочковые броски с ассистентом калифорнийского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 13,9 очка, делая 4,8 передачи и три подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 31,4.

Ранее Д'Анджело Расселл прокомментировал итоги третьего матча с «Денвером».