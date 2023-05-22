Д'Анджело Расселл после третьего матча с «Денвером» остался работать над броском
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл в третьем матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3) отметился тремя очками, реализовав один бросок с игры из восьми попыток.
После встречи баскетболист остался на площадке и начал отрабатывать трёхочковые броски с ассистентом калифорнийского клуба.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 13,9 очка, делая 4,8 передачи и три подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 31,4.
Ранее Д'Анджело Расселл прокомментировал итоги третьего матча с «Денвером».
Слова Расселла после матча:
Комментарии
- 22 мая 2023
-
02:04
-
01:17
-
00:39
- 21 мая 2023
-
23:40
-
23:19
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
21:55
-
21:19
-
21:04
-
20:49
-
20:38
-
19:51
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:44
-
18:36
-
18:01
-
17:31
-
16:51
-
15:55
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
12:50
-
12:20
Партнерский контент