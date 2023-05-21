У «Самары» полностью сменится состав легионеров
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Баскетбольный клуб «Самара» не собирается предлагать новые контракты Джеймсу Эннису, Кей Си Риверсу и Джордану Теодору. Новый главный тренер Дражен Анзулович не видит их будущего в проекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Самарский клуб уже ведёт переговоры с другими иностранцами, имена которых пока не разглашаются.
Напомним, что в конце марта «Самара» сообщила о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Базаревичем. Позже на пост руководителя был назначен хорватский специалист Дражен Анзулович.
В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ «Самара» не смогла выйти в плей-офф и заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 13-19.
Ранее также сообщалось, что в команду перейдёт Илья Платонов.
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