Данкан Робинсон и Бэм Адебайо разыграли шикарный аллей-уп

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 59:42 в пользу хозяев паркета.

В середине второй четверти игроки «Майами» Данкан Робинсон и Бэм Адебайо под занавес владения разыграли пик-н-ролл, завершившийся навесом на центрового флоридского клуба, который эффектно поставил сверху.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Адебайо принял участие в 13 играх, набирая в среднем 18,5 очка, 9,7 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,3, штрафные — 80,4. На счету Робинсона — 7,9 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в течение 13 встреч.