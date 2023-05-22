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Данкан Робинсон и Бэм Адебайо разыграли шикарный аллей-уп

Данкан Робинсон и Бэм Адебайо разыграли шикарный аллей-уп
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 59:42 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
125 : 94
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Винсент - 29, Робинсон - 22, Мартин - 18, Батлер - 16, Адебайо - 13, Страс - 10, Лав - 5, Зеллер - 4, Лоури - 4, Йович - 2, Юртсевен - 2, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу
Бостон Селтикс: Тейтум - 14, Браун - 12, Уильямс - 12, Притчард - 9, Уайт - 9, Смарт - 8, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Корнет - 7, Хозер - 5, Мускала - 2, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Шампани

В середине второй четверти игроки «Майами» Данкан Робинсон и Бэм Адебайо под занавес владения разыграли пик-н-ролл, завершившийся навесом на центрового флоридского клуба, который эффектно поставил сверху.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Адебайо принял участие в 13 играх, набирая в среднем 18,5 очка, 9,7 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,3, штрафные — 80,4. На счету Робинсона — 7,9 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в течение 13 встреч.

Игровой момент с Тейтумом и Адебайо:
Видео
Тейтум случайно ударил Адебайо ногой по голове во время 3-го матча «Майами» — «Бостон»
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