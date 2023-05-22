Йокич — перед 4-м матчем с «Лейкерс»: я беспокоюсь, потому что у «Лейкерс» есть Леброн

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич объяснил, почему с осторожностью подходит к четвёртому матчу финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не сказать, что мне прямо страшно, но я беспокоюсь. Почему? Потому что у них в составе есть Леброн Джеймс. А он способен на всё, как вы знаете», — заявил Йокич во время интервью после тренировочной сессии.

Статистическое достижение Николы Йокича: Йокич стал лидером в нынешнем плей-офф по очкам в трёхсекундной среди действующих игроков

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 14 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, трёхочковых — 47,1.

Четвёртая встреча серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт завтра, 23 мая. Начало — в 3:30 мск.