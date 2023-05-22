Джейсон Тейтум высказался после третьего подряд поражения в матче с «Хит» в плей-офф НБА

Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум дал комментарий после поражения в третьем матче в рамках финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (102:128, 0-3 в серии).
«Очевидно, что мы находимся в трудном положении и сейчас наконец должны показать характер и попытаться отыграться», — сказал Тейтум на пресс-конференции.
В третьем матче с «Майами» Тейтум стал самым результативным игроком в составе своей команды. На его счету дабл-дабл: 14 очков, десять подборов и две результативные передачи. В составе «Бостона» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Гэйб Винсент: 29 очков, два подбора, три передачи.
Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» состоится 24 мая в Майами. Начало запланировано на 3:30 мск.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
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