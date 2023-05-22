«Слова ничего не стоят». Мэлоун оценил возможность завершить серию с «Лейкерс» в 4-м матче
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун считает, что преждевременно говорить о том, что его подопечным удастся завершить финальную серию плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырёх встречах.
«Завершить серию в четырёх матчах? Слова ничего не стоят. Мы должны пойти туда и сделать это. У нас была такая же возможность против «Миннесоты», и мы проиграли четвёртую игру», — поделился Мэлоун во время пресс-конференции после тренировочного процесса.
Напомним, четвёртая встреча серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт завтра, 23 мая. Начало — в 3:30 мск.
Ранее звёздный центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич объяснил, почему с осторожностью подходит к четвёртому матчу.
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