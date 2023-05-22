Тренер «Олимпиакоса» объяснил, почему команда дала сделать Льюлю решающий бросок в финале

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас высказался о поражении в финале Евролиги от мадридского «Реала» (78:79) и объяснил, почему игроки его команды позволили Серхио Льюлю сделать решающий бросок.
«Самый обидный способ проиграть. В прошлом году было так же. Мы контролировали игру, но пропущенные три броска и три владения мячом всё изменили. Бросок Льюля был сложным, с ним один в один играл Фалль и Серхио вошёл в зону. «Реал» 38 минут играл в обороне, потому что не мог играть один в один. У нас было много открытых бросков, но мы упустили 4-5 моментов, которые могли изменить баланс.
Мы были на очко впереди, и пропустили в сложном моменте, но до этого Льюль не забросил ни разу. Это игрок высокого класса, который ничего не боится. Это был рискованный бросок, но он попал в цель», — приводит слова Барцокаса NovaSports.
- 22 мая 2023
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