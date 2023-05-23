«Есть о чем подумать». Леброн Джеймс прокомментировал своё будущее в баскетболе

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после четвёртого матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4) ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Мне есть о чем подумать… Лично мне, двигаясь вперёд с баскетболом, всегда есть о чем подумать», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Забавный момент с участием Леброна: Видео Леброн Джеймс набрал незапланированные три очка во время 4-го матча с «Денвером»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

Напомним, Леброн также стал главным фигурантом неудачной атаки «Лейкерс» в концовке сегодняшней встречи. За четыре секунды до конца Джеймс получил передачу от партнёра по команде. После чего форвард «озёрников» совершил проход в трёхсекундную зону соперника и совершил неудачный бросок.