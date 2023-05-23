Шей Гилджес-Александер поддержал Винисиуса после оскорбления со стороны фанатов «Валенсии»
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер выразил поддержку нападающему футбольного клуба «Реал» Винисиусу Жуниору, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Валенсией» (0:1).
«В этом мире не должно быть места расизму. Я с тобой, мой брат», — написал Гилджес-Александер на своей странице в социальных сетях.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
1:0. Лопес («Валенсия») замыкает передачу Клюйверта:
Ранее Винисиуса поддержал главный тренер «Барселоны» Хави.
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