Шей Гилджес-Александер поддержал Винисиуса после оскорбления со стороны фанатов «Валенсии»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер выразил поддержку нападающему футбольного клуба «Реал» Винисиусу Жуниору, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Валенсией» (0:1).

«В этом мире не должно быть места расизму. Я с тобой, мой брат», — написал Гилджес-Александер на своей странице в социальных сетях.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

1:0. Лопес («Валенсия») замыкает передачу Клюйверта:

Ранее Винисиуса поддержал главный тренер «Барселоны» Хави.