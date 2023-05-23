Никола Йокич попал сложный трёхочковый бросок с сопротивлением Энтони Дэвиса

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время четвёртого матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:111, 4-0) стал автором красивого момента.

За три минуты до конца основного времени Йокич реализовал сложный по исполнению трёхочковый бросок с сопротивлением центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса под занавес владения. После попадания счёт стал 110:104 в пользу «Денвера».

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 15 играх, набирая в среднем 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 47,4.