Неманья и Страхинья, братья сербского звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, тепло поздравили главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна с выходом в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

Братья Николы Йокича поздравили Майка Мэлоуна с выходом в финал НБА:

Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил в серии по итогам четырёх матчей. В финале «Наггетс» встретятся с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». После трёх матчей в противостоянии этих команд счёт 3-0 в пользу «Хит». Следующий матч команды проведут завтра, 24 мая. Встреча пройдёт в Майами и начнётся в 3:30 по московскому времени.