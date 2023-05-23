Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Лейкерс» со счётом 0-4 в серии с «Денвером»
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». «Озёрники» проиграли в серии со счётом 0-4.
«В этом нет ничего удивительного на самом деле. А так «Денвер» качественнее, лучше. И тренер намного лучше, чем господин Хэм. Я ошибся в прогнозе: у финалистов в Западной конференции счёт будет 4-2. А получилось 4-0. «Лейкерс» не смогли забрать даже ни одной победы, что характеризует их не с хорошей стороны», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.
В финале «Денвер» сыграет с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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