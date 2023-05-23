Назван клуб НБА, который может возглавить Стив Нэш

Команда НБА «Торонто Рэпторс» провела встречу с канадским специалистом Стивом Нэшем, в рамках которой обсуждалось его возможное назначение на должность главного тренера. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, в качестве главного тренера Нэш работал в «Бруклин Нетс». Там он трудился с 2020 по 2022 год. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». В четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции «Нетс» со счётом 0-4 проиграли «Филадельфии Сиксерс».
«Рэпторс» в апреле прекратили сотрудничество с главным тренером Ником Нёрсом. По итогам регулярного чемпионата НБА «Торонто» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, выйдя в раунд плей-ин. В плей-ин команда уступила «Чикаго Буллз», завершив выступление в сезоне.
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