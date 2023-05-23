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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри получил награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам лиги за стремление к социальной справедливости и отстаивание ценностей лиги.

В нынешнем сезоне на награду, помимо Карри, претендовали Крис Пол («Финикс Санз»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Тре Джонс («Сан-Антонио Спёрз») и Грант Уильямс («Бостон Селтикс»).

Ранее эту награду также получали Кармело Энтони и Реджи Баллок.

Стефен Карри провёл 56 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

В плей-офф у Карри 13 игр, которые он завершил со статистикой 30,5 очка, 5,2 подбора и 6,1 результативной передачи в среднем за игру.