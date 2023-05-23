Никола Йокич: Эмбиид заслужил получить награду MVP

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич считает, что баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заслуженно получил награду самому ценному игроку НБА сезона-2022/2023.

«Я больше не думаю о звании MVP. По-моему, люди предвзяты, когда говорят, что Эмбиид не должен был получать эту награду. Я считаю, что он заслужил её получить. Если посмотрите, он показывал очень крутую игру весь сезон. Эмбиид был великолепен во всех 82 матчах, или сколько он сыграл», — приводит слова Йокича CBS Sports.

Джоэл Эмбиид провёл в регулярном чемпионате 66 матчей, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.

В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4.