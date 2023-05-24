Войнаровски: до сих пор некоторые игроки «Селтикс» недовольны увольнением Удоки

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что некоторое количество игроков «Бостон Селтикс» до сих пор не согласны с решением организации отстранить, и в последствии, уволить главного тренера Име Удоку.

«Раздевалка «Бостона» никогда до конца не смогла принять тот факт, что был уволен Име Удока. Некоторые игроки не поняли это решение и посчитали увольнение слишком радикальным ходом. Судя по моим разговорам с менеджерами, игроки так и не получили чёткого объяснения от руководства, кроме публичных заявлений. Это не значит, что они не приняли Джо Маззуллу, но эта команда сильно верила в Удоку и имела сильную связь с ним», — сообщает Войнаровски.

Напоним, Име смог вывести «Бостон» в финал в прошлом сезоне. Прошлым летом тренер был отстранён от работы за инцидент, связанный с одной из сотрудниц клуба. Уже в начале этого года наставник был официально уволен.