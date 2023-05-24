Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: серебро Единой лиги ВТБ — это больше, чем мы ждали

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб вышел в финал, где уступил казанскому УНИКСу.
«Разочарование от поражения в финале? Наверное, пока разочарования от поражения в финале действительно больше. Как принято: если ты играешь в финале, то хочешь его выиграть. Тем более, эти матчи ещё очень свежи в памяти. Но сезон, на мой взгляд, очень успешный. Мы сделали большой задел на будущее. И для себя поняли, что мы на правильном пути.
Фундамент больших результатов, я думаю, заложен, а серебро Единой лиги ВТБ — это больше, чем мы ждали. Особенно учитывая, как выступали в регулярном сезоне и какие были сложности с подписанием игроков. Беря в расчёт всё это, выход в финал — это успех», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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