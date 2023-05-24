Ведищев высказался о планах относительно состава «Локомотива-Кубань» в следующем сезоне

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил выступление команды в первой части сезона Единой лиги ВТБ, а также высказался о планах относительно состава.
«Я предполагал, что молодые игроки должны были осознать и прочувствовать, что им придётся брать на себя ответственность за результат, а не только подыгрывать легионерам, как это было раньше. Нестабильность была связана с получением этого опыта и понимания своей роли на площадке. Что касается легионеров — мы посчитали, что они недостаточно помогают нам в достижении наших целей, не соответствуют нашим требованиям.
Может ли сохраниться нынешний состав? Мы хотим сохранить весь состав, который есть на сегодня. Получится или нет — это будет ясно в ближайшие несколько недель. Но в принципе у главного тренера и клуба есть желание сохранить состав, добавив одного-двух новичков, которые усилят команду», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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