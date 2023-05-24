Майкл Джордан приобрёл суперкар, чья стоимость оценивается в $ 3,5 млн

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан приобрёл спортивный автомобиль Hennessey Venom F5, стоимость которого оценивается в $ 3,5 млн. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба американского производителя гиперкаров.

«Сегодня был особенный день. Какая же это честь – создать специальный Venom F5 для особенного друга», — говорится в сообщении Hennessey Performance Engineering.

Фото: Соцсети Hennessey Performance Engineering

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи. Джордан является одним из немногих спортсменов, у которых есть пожизненный контракт с компанией Nike.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: