Майкл Джордан приобрёл суперкар, чья стоимость оценивается в $ 3,5 млн

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан приобрёл спортивный автомобиль Hennessey Venom F5, стоимость которого оценивается в $ 3,5 млн. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба американского производителя гиперкаров.
«Сегодня был особенный день. Какая же это честь – создать специальный Venom F5 для особенного друга», — говорится в сообщении Hennessey Performance Engineering.
Фото: Соцсети Hennessey Performance Engineering
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.
В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи. Джордан является одним из немногих спортсменов, у которых есть пожизненный контракт с компанией Nike.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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