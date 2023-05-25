Спенсер Динвидди прокомментировал свой конфликт с Кайлом Кузмой

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди высказался о своём отношении к лёгкому форварду «Вашингтон Уизардс» Кайлу Кузме, с которым он конфликтовал.

«Я ни разу не говорил о том, что он (Кайл Кузма) не талантлив. Я не говорил о том, что он бездельничает на площадке или вроде того. Уважаю я его таланты? Да. Его приоритеты? Никак нет», — сказал Динвидди в шоу Gil's Arena.

В начале апреля Динвидди заявил, что Кузма не является третьей звездой даже в хорошей команде, в противном случае «Лос-Анджелес Лейкерс» не стал бы обменивать его в августе 2021 года. На это форвард «Вашингтона» ответил, что Спенсер скачет по командам, словно баскетбольный мячик.

Динвидди и Кузма выступали вместе за «Уизардс» в сезоне-2021/2022. В феврале 2022 года «столичные» обменяли Спенсера в «Даллас Маверикс», в сделке также участвовал Кристапс Порзингис.