Аренас — о Йокиче: мы знаем, что он может выиграть чемпионство, но всем будет всё равно

Экс-разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас порассуждал о том, что звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич никогда не сможет стать суперзвездой НБА, несмотря на возможное чемпионство.

«Мы все знаем, что Йокич может выиграть чемпионство в этом году, но всем будет всё равно. Давайте будем честными. Прошу прощения. Он не станет суперзвездой, несмотря ни на что, потому что он не делает того, что хотят видеть дети.

В этой лиге решают личности, стиль, харизма. Мы все знаем, что Йокич — отличный игрок, но он никогда не станет звездой этой лиги», — приводит слова Аренаса с подкаста с Джей Джей Редиком Clutch Points.

Йокич вывел «Денвер» в первый в истории организации финал НБА.