Аренас — о Йокиче: мы знаем, что он может выиграть чемпионство, но всем будет всё равно
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Экс-разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас порассуждал о том, что звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич никогда не сможет стать суперзвездой НБА, несмотря на возможное чемпионство.
«Мы все знаем, что Йокич может выиграть чемпионство в этом году, но всем будет всё равно. Давайте будем честными. Прошу прощения. Он не станет суперзвездой, несмотря ни на что, потому что он не делает того, что хотят видеть дети.
В этой лиге решают личности, стиль, харизма. Мы все знаем, что Йокич — отличный игрок, но он никогда не станет звездой этой лиги», — приводит слова Аренаса с подкаста с Джей Джей Редиком Clutch Points.
Йокич вывел «Денвер» в первый в истории организации финал НБА.
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