Источник: Бранислав Вичентич покинул «Автодор»
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Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич покинул команду по окончании сезона, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По сообщениям, стороны не смогли договориться о новом соглашении. Теперь команда из Саратова ищет нового кандидата на пост наставника.
Напомним, 51-летний Вичентич смог вывести команду в плей-офф Единой лиги, опередив на втором этапе регулярного чемпионата «Енисей» и «Самару». В первом раунде плей-офф «Автодор» уступил ЦСКА (0--3).
Раннее сообщалось, что защитник «Автодора» Малик Ньюмэн покинул «Автодор» и перешёл в «Чжэцзян Голден Буллз».
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