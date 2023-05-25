Источник: Бранислав Вичентич покинул «Автодор»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич покинул команду по окончании сезона, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По сообщениям, стороны не смогли договориться о новом соглашении. Теперь команда из Саратова ищет нового кандидата на пост наставника.

Напомним, 51-летний Вичентич смог вывести команду в плей-офф Единой лиги, опередив на втором этапе регулярного чемпионата «Енисей» и «Самару». В первом раунде плей-офф «Автодор» уступил ЦСКА (0--3).

Раннее сообщалось, что защитник «Автодора» Малик Ньюмэн покинул «Автодор» и перешёл в «Чжэцзян Голден Буллз».