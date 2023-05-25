Ирвинг скоро сделает заявление о сотрудничестве с одним из производителей кроссовок
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг пообещал в скором времени сделать заявление о сотрудничестве с одним из производителей кроссовок. По сообщениям BallySports, это будет либо adidas, либо Puma.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
Напомним, не так давно авторитетный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что у «Лос-Анджелеса» существует возможность подписать Ирвинга. При этом он напомнил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» — расстаться с несколькими игроками.
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