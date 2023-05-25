Прославленный тренер высказался о Кармело Энтони, который завершил карьеру

Прославленный тренер Джордж Карл высказался по поводу одного из своих подопечных, Кармело Энтони, который на днях объявил о завершении карьеры.

«Все, кто в Денвере не хочет чествовать Кармело Энтони, забывают, насколько плохи были «Наггетс» до его появления!

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Команда выиграла в общей сложности 44 игры за два предыдущих сезона. Мело сразу же изменил ситуацию», — написал Карл в социальных сетях.

Кармело сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010–2017).