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Джру Холидэй назвал игрока НБА, которого не смогли бы сдержать ни Леброн, ни Майкл Джордан

Джру Холидэй назвал игрока НБА, которого не смогли бы сдержать ни Леброн, ни Майкл Джордан
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй вспомнил о четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит», в которой его команда уступила со счётом 1-4. Отдельно Холидэй отметил лидера «Майами» Джимми Батлера.

«Мне просто надрали задницу, и я ничего не мог поделать, ничего. Да и никто не мог. Джимми Батлер – отличный баскетболист, он играл на другом уровне. Если бы рядом с ним был Брук Лопес, Леброн Джеймс или Майкл Джордан… Не имеет значения. Его было не остановить», — сказал Холидэй в эфире Sideline Stroll with Ros.

В настоящий момент «Майами» играет в финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс». Счёт в серии после четырёх матчей — 3-1 в пользу «Хит».

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