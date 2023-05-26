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Баркли вспомнил совет, полученный много лет назад, который пошёл бы на пользу Уильямсону

Баркли вспомнил совет, полученный много лет назад, который пошёл бы на пользу Уильямсону
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Известный аналитик шоу и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли рассказал, что тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону пошло бы на пользу, если б нашёлся какой-то человек, который убедить его «привести себя в форму». По словам Баркли, похожий совет ему самому однажды дал бывший одноклубник Мозес Мэлоун.

«Я не думаю, что у тренера достаточно полномочий, чтобы указывать вам, что делать. Но кто-то всё-таки должен сказать что-то вроде: «Эй, чувак, тебе нужно привести себя в форму». Иначе ты будешь просто продолжать получать травмы», — сказал Баркли на канале NBA on TNT в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон сыграл лишь в 29 матчах за «Пеликанс», в которых набирал 26 очков, делал 7 подборов и 4,6 передачи в среднем за игру.

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона:

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