«Самый дорогой и бесполезный игрок в истории». Зайон не помог команде выйти в плей-офф

Важнейший матч для «Нового Орлеана» с «Оклахомой» в нынешнем сезоне. На кону путёвка в плей-офф. «Пеликанс» в тяжелейшей концовке всё-таки уступают и бесславно завершают сезон. Лидеры клуба отдали все силы, а стартовая пятёрка (за исключением центрового Йонаса Валанчюнаса) провела на паркете почти по 40 минут. И только Зайон Уильямсон продолжал жевать на скамейке запасных…

Главная звезда, получивший прошлым летом гигантский контракт почти на $ 200 млн, так и не появился на паркете, ограничившись данком на разминке. Почти год назад в клубе переживали из-за лишнего веса своей молодой звезды, но тогда Уильямсон выложил серию фотографий из тренажёрного зала, впечатлив всех своими формами. Что ж, если за тренажёрку дали пару сотен миллионов, то сколько дадут за целый данк?

Но шутки в сторону. Зайон сыграл в нынешнем сезоне всего 29 матчей. Сезон-2021/2022 он пропустил полностью, а за четыре года в НБА матчей, в которых он не сыграл, набралось аж почти две сотни (194). Получается, что в почти 60% игр Уильямсон отсутствовал и не помогал своему клубу. Да, в нынешнем сезоне он на 111-м месте в лиге по количеству полученных денег, но уже в следующем его зарплата превратится в по-настоящему «звёздную».

Зайон Уильямсон Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Всё это вызывает разочарование. Не буду врать. Это большое разочарование. Это полный отстой, когда не можешь играть. Но всё же ситуация улучшается. Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном. Сейчас это ключевой фактор. Я знаю, какой будет атмосфера, в которой мне предстоит оказаться, основываясь на том, что мне известно о плей-офф. Так что сейчас всё зависит от того, когда я снова почувствую себя Зайоном.

Что это означает? Это не что-то конкретное. Речь идёт о том, чтобы быть самим собой. Быть самим собой и понимать, что, оказавшись на площадке, я смогу оказывать влияние на игру», – пространно отвечал на вопросы журналистов Уильямсон.

Зайон Уильямсон Фото: Justin Ford/Getty Images

После подобных заявлений становится не по себе. Что-то похожее мы уже только что видели в «Филадельфии», а после в «Бруклине», когда Бен Симмонс потерял уверенность в себе и не вернул её по сей день.

Вот и к Зайону в свойственной себе манере напрямую обратился Стивен Эй Смит.

«Позвольте мне сказать о Зайоне Уильямсоне. И я очень-очень надеюсь, что он услышит это. Этот парень — фантастический талант. И если бы он был в составе, то все мы гораздо больше сейчас говорили о «Пеликанс». Они действительно могли создать много шума на Западе.

Он сыграл в 40% матчах за свою четырёхлетнюю карьеру. И поэтому вы не можете делать заявления: «О, когда я почувствую себя Зайоном». Игорки приучили нас, что они никогда не чувствуют себя на 100% и полностью здоровыми», — сказал Эй Смит.

Зайон Уильямсон Фото: Justin Ford/Getty Images

Естественно, в социальных сетях после неудачи «Пеликанс» начали снова поднимать вопрос о целесообразности максимального контракта для «хрустального» игрока. А кто-то и просто смеялся над предсказуемостью всей ситуации.

«Ещё летом писал, что в пересчёте на один матч это будет самый дорогой и бесполезный игрок в истории».

«Он весь матч жевал. Кажется, только челюсти не травмируются в теле Зайона Уильямсона».

«Как жалко «Пеликанов». Они здорово перестроились после ухода Энтони Дэвиса. Но Зайон всё испортил. Опять».

Редкий случай — Зайон Уильямсон в игре Фото: Justin Ford/Getty Images

Действительно, со здоровым Зайоном в составе в нынешнем сезоне команда шла с результатом 23 победы в 27 матчах, а форвард в какой-то момент показывал выдающиеся цифры, набирая 26 очков, семь подборов и пять передач в среднем за игру. Уильямсон при этом реализовывал больше 60% попыток, а что особенно поражало — 37% из-за дуги.

Без него «Новому Орлеану», конечно, стало сложно, команда в итоге скатилась до зоны плей-ин и в конце концов выпала из неё. Делать прогнозы по следующему сезону клуба не возьмётся даже самый беспринципный астролог. Но понятно одно — гигантским контрактом клуб связал себя с тем человеком, который пока не чувствует себя Зайоном. И эта зайонозависимость может дорого (во всех смыслах) стоить менеджменту «Пеликанс».