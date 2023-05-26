Гомельский ответил, можно ли считать Николу Йокича самым великим европейцем в НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. У Гомельского поинтересовались, можно ли будет считать Йокича самым великим европейцем в НБА, если он выиграет титул.

«При всём уважении к Дирку, Янису, Газолю его достижения и универсальность перевесят! А как считаете вы?» – спросил пользователь.

«Я всегда выступаю против того, чтобы навешивать ярлыки и присваивать категории. Йокич — великолепный игрок, которому повезло попасть к своему тренеру. Он играет в баскетбол так, как его учили играть с детства. Невероятно командный игрок, который на днях сказал, что все индивидуальные титулы и призы не стоят одного командного титула. С моей точки зрения, это делает ему честь. Для своей команды Джокер приносит огромную пользу и ведёт её к победам. Но мне нравится, что вы упомянули других европейцев, игравших в НБА. И они также приносили своим командам огромную пользу. Думаю, что не нужно их сравнивать. Они – Великие», — написал Гомельский.

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: