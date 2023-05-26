Майку Майкла Джордана с Игр-1992 купили за $ 3,03 млн

Бывший баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал на аукционе майки и кроссовки всех членов национальной команды с полуфинального матча с Литвой на Олимпийских играх 1992 года, сообщает NBC. На каждом из элементов экипировки присутствовал автограф соответствующего игрока. Джерси Майкла Джордана была продана за $ 3,03 млн, а его кроссовки за $ 420 тыс.
Далее в порядке убывания цены куплены майки следующих игроков: Ларри Бёрд ($ 360 тыс), Мэджик Джонсон ($ 336 тыс), Чарльз Баркли ($ 230,4 тыс), Дэвид Робинсон ($ 116,4 тыс), Клайд Дрекслер ($ 91,2 тыс), Скотти Пиппен ($ 80,4 тыс), Карл Мэлоун ($ 58,8 тыс), Джон Стоктон ($ 55,2 тыс), Патрик Юинг ($ 39,6 тыс), Кристиан Леттнер ($ 39,6 тыс), Крис Маллин ($ 37,2 тыс). Из всего ассортимента наименьшая цена была заплачена за кроссовки Леттнера ($ 7,2 тыс).
Майка Джордана может быть самой дорогой олимпийской одеждой в истории. В 2013 году капитан сборной США по хоккею на Зимних Играх-1980 Майк Эрузионе продал свою джерси с решающего матча против Финляндии за $ 657 250.
Самой дорогой из вещей, связанных с Олимпийскими играми, считается Олимпийский манифест. Документ 1892 года был продан в 2019-м за $ 8,8 млн.
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