Шэмс Чарания: «Лейкерс» должны быть нацелены на Кайри Ирвинга и Фреда Ванвлита

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, какие главные цели должны быть у «Лос-Анджелес Лейкерс» на грядущее межсезонье.

«Кайри Ирвинг и Фред Ванвлит должны быть во главе списка доступных игроков для «Лос-Анджелеса». Им очень нужен основной разыгрывающий, который поможет разгрузить Леброна Джеймса», — сказал Чарания на шоу Пэта Маккафи.

Оба игрока летом станут свободными агентами. Кайри Ирвинг закончил сезон в «Даллас Маверикс», который выменял его из «Бруклин Нетс» в середине регулярного сезона. Несмотря на крупный обмен, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин. «Маверикс» нацелены переподписать игрока, за которого отдали активы.

Фред Ванвлит провёл всю свою карьеру в «Торонто Рэпторс», где стал в 2019 году чемпионом. «Торонто» не попал в плей-офф, уволил главного тренера Ника Нёрса и нацелен на перестройку, поэтому готов отпустить 29-летнего разыгрывающего.