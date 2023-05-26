Шэмс Чарания: «Лейкерс» должны быть нацелены на Кайри Ирвинга и Фреда Ванвлита

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, какие главные цели должны быть у «Лос-Анджелес Лейкерс» на грядущее межсезонье.
«Кайри Ирвинг и Фред Ванвлит должны быть во главе списка доступных игроков для «Лос-Анджелеса». Им очень нужен основной разыгрывающий, который поможет разгрузить Леброна Джеймса», — сказал Чарания на шоу Пэта Маккафи.
Оба игрока летом станут свободными агентами. Кайри Ирвинг закончил сезон в «Даллас Маверикс», который выменял его из «Бруклин Нетс» в середине регулярного сезона. Несмотря на крупный обмен, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин. «Маверикс» нацелены переподписать игрока, за которого отдали активы.
Фред Ванвлит провёл всю свою карьеру в «Торонто Рэпторс», где стал в 2019 году чемпионом. «Торонто» не попал в плей-офф, уволил главного тренера Ника Нёрса и нацелен на перестройку, поэтому готов отпустить 29-летнего разыгрывающего.
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