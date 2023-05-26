Фанаты не смогли понять, кому Хэмилтон посвятил свой наряд — Коби или Леброну

Известный гонщик «Мерседеса» Люьис Хэмилтон появился в необычном образе на Гран-При Монако, сообщает The Sports Rush. На розовой накидке виднеется два номера — 23 спереди и 24 сзади.

Льюис Хэмилтон с номером 24 на накидке Фото: Социальные сети Stefanie

Льюис Хэмилтон с накидкой с номером 24 Фото: Социальные сети RaceFans

Оба этих номера олицетворяют великих баскетболистов. Номер 24 ассоциируется с легендарным защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом. Он носил этот номер начиная с 2006 года вплоть до конца карьеры в 2016-м.

Номер 23 ассоциируется с двумя легендами. В первую очередь — с шестикратным чемпионом НБА экс-защитником «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом. Благодаря Майклу номер стал широко популярен среди болельщиков и других спортсменов по всему миру. Во вторых, этот номер ассоциируется со звёздным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, носившим его большую часть карьеры. Сейчас же Леброн выступает под номером 6.