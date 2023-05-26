Комиссионер НБА: игра в конце 1990-х стала слишком жёсткой

Комиссионер НБА Адам Сильвер порассуждал на тему баланса в правилах, позволяющего иметь и жёсткую защиту, и яркие индивидуальные перформансы в нападении.

«Игра в конце 1990-х стала слишком жёсткой с эстетической точки зрения. Важнее были не навыки игроков, а жёсткость игроков. У больших и сильных игроков было большое преимущество, они могли останавливать крайне умелых игроков просто за счёт своих размеров. Если бы сейчас такое могли делать со Стефеном Карри, просто врезаясь в него и бросая на пол, я не думаю, что это было бы хорошо для баскетбола.

Мы стараемся добавить больше возможностей для игроков демонстрировать хорошую защиту тем, что мы понемногу меняем правила каждый год», — сказал Сильвер в интервью Кевину Гарнетту.