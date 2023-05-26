30-летний Янис Тимма показал актуальную физическую форму

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма, выступавший за ряд российских клубов, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. На снимке 30-летний Янис стоит в бассейне с голым торсом. В настоящий момент Тимма проживает в США.
Фото: Из личного архива Яниса Тиммы
В России Тимма выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Женой баскетболиста является популярная певица Анна Седокова. Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году.
В феврале Седокова посетовала на очередной отъезд мужа, заявив, что осталась совсем одна и вынуждена самостоятельно справляться со всеми делами по дому.
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