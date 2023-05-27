Джейлен Грин: я хочу учиться у Кайри Ирвинга

Молодой защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин рассказал об игроке, у которого хотел бы научиться всему, чему возможно.

«Я хочу учиться у Кайри Ирвинга, если это возможно. Мы на связи с ним. У меня есть его номер, мы можем переписываться. Он порой разговаривает со мной после игр. Он — именно тот, у которого я хочу учиться, увидеть что он мне может дать из своей копилки знаний. Хочу кое-что взять из этой копилки. Особенно поражает его работа ног, как он читает игру», — сказал Грин на подкасте у Пола Джорджа.

Грин провёл два сезона в «Хьюстоне». Несмотря на то,, что команда находится в перестройке, Грин смог показать свой атакующий потенциал. По итогам нынешнего сезона Джейлен в среднем набирал 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 результативные передачи.