«У нас есть схожие качества». Джамал Маррей сравнил себя с Коби Брайантом

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей ответил на вопрос о сравнении с Коби Брайантом и объяснил, чем они похожи.

«Я согласен. Думаю, что я так же, как и Коби, уверен в себе и так же верю в свою работу. Он тоже не сомневался в том, что делает. Он выходил на игру без страха, и я так же. Я много работаю над своей игрой и должен быть полностью уверен, выходя на площадку. Так что у нас с Коби есть схожие качества», — приводит слова Маррея Clutch Points.

Джамал Маррей с «Денвером» вышел в финал НБА нынешнего сезона. В плей-офф разыгрывающий принял участие в 15 матчах, в которых набирал в среднем за игру 27,7 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,1 результативные передачи.