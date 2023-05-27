Дрэймонд Грин: возвращение «Бостона» с 0-3 кажется мне привлекательным сюжетом

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о противостоянии «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» в финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Грин также вспомнил о финале 2016 года, в котором «Уорриорз» проиграли «Кливленду Кавальерс», ведя по ходу серии со счётом 3-1.
«Получится ли у «Майами» довести дело до конца? Не знаю, но это интересно. Они могут стать первой командой, которая отыграется с 0-3. Мы были бы рады такое увидеть. Может быть, тогда перестанем выслушивать про наше поражение со счёта 3-1. Если случится камбек с 0-3, то про 1-3 можно будет забыть. Возвращение «Бостона» с такого счёта кажется мне привлекательным сюжетом», — приводит слова Грина Fadeaway World.
Сейчас «Майами» ведёт в серии со счётом 3-2. При этом «Хит» выиграли первые три матча.
- 27 мая 2023
-
12:44
-
11:57
-
10:57
-
10:28
-
09:56
-
08:30
-
07:57
-
07:47
-
07:39
-
07:29
-
06:47
-
06:38
-
06:15
-
05:21
-
04:38
-
00:32
- 26 мая 2023
-
23:38
-
23:18
-
22:22
-
21:18
-
20:33
-
19:48
-
19:10
-
18:28
-
17:39
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
13:56
-
13:20
-
12:36
-
12:00