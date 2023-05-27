Дрэймонд Грин: возвращение «Бостона» с 0-3 кажется мне привлекательным сюжетом

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о противостоянии «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» в финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Грин также вспомнил о финале 2016 года, в котором «Уорриорз» проиграли «Кливленду Кавальерс», ведя по ходу серии со счётом 3-1.

«Получится ли у «Майами» довести дело до конца? Не знаю, но это интересно. Они могут стать первой командой, которая отыграется с 0-3. Мы были бы рады такое увидеть. Может быть, тогда перестанем выслушивать про наше поражение со счёта 3-1. Если случится камбек с 0-3, то про 1-3 можно будет забыть. Возвращение «Бостона» с такого счёта кажется мне привлекательным сюжетом», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Сейчас «Майами» ведёт в серии со счётом 3-2. При этом «Хит» выиграли первые три матча.