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Маррей объяснил, почему не расстроился из-за того, что не получил награду имени Джонсона

Маррей объяснил, почему не расстроился из-за того, что не получил награду имени Джонсона
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей объяснил, почему не расстроился из-за того, что он не был признан лучшим игроком минувшей финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не стал обладателем звания MVP финала Западной конференции? Мы просто пытаемся победить в чемпионате. Всё остальное имеет второстепенное значение. Мы стали победителями конференции, а это хлеб для всех. Буду рад видеть всех на финале НБА», – сказал Маррей на пресс-конференции.

Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В финале НБА «Денвер» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» – «Майами Хит».

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