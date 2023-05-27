Зак Лавин может покинуть «Чикаго Буллз»

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», американец Зак Лавин может покинуть команду в результате обмена, сообщает инсайдер издания NBC Sports Кейси Джонсон.

Заку Лавину 28 лет. Американец дебютировал в лиге в 2014 году и первые три сезона провёл за «Миннесоту Тимбервулвз». В минувшем сезоне баскетболист провёл 77 игр, в среднем набирая 24,8 очка, делая 4,2 передачи и совершая 4,5 подбора. По итогам регулярного чемпиона сезона-2022/2023 «Чикаго Буллз» занял десятое место.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.

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