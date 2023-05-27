Зак Лавин может покинуть «Чикаго Буллз»
Поделиться
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», американец Зак Лавин может покинуть команду в результате обмена, сообщает инсайдер издания NBC Sports Кейси Джонсон.
Заку Лавину 28 лет. Американец дебютировал в лиге в 2014 году и первые три сезона провёл за «Миннесоту Тимбервулвз». В минувшем сезоне баскетболист провёл 77 игр, в среднем набирая 24,8 очка, делая 4,2 передачи и совершая 4,5 подбора. По итогам регулярного чемпиона сезона-2022/2023 «Чикаго Буллз» занял десятое место.
Ранее стало известно, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.
Материалы по теме
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан
Комментарии
- 28 мая 2023
-
00:01
- 27 мая 2023
-
22:51
-
21:22
-
21:00
-
19:51
-
18:02
-
16:10
-
15:59
-
14:58
-
13:53
-
12:44
-
11:57
-
10:57
-
10:28
-
09:56
-
08:30
-
07:57
-
07:47
-
07:39
-
07:29
-
06:47
-
06:38
-
06:15
-
05:21
-
04:38
-
00:32
- 26 мая 2023
-
23:38
-
23:18
-
22:22
-
21:18
-
20:33
-
19:48
-
19:10
-
18:28
-
17:39
Партнерский контент