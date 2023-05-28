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Фото: тренер сборной Финляндии навестил Лаури Маркканена в армии

Фото: тренер сборной Финляндии навестил Лаури Маркканена в армии
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Тренер баскетбольной команды Финляндии Ласси Туови навестил форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Лаури Маркканена, в настоящий момент проходящего на родине обязательную военную службу.

Лаури Маркканену 26 лет. В минувшем сезоне финский форвард провёл 66 матчей, в среднем набирая 25,6 очка, делая 1,9 передачи и совершая 8,6 подбора за игру.

Фото: из личного архива Ласси Туови

Ранее Маркканен получил награду самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023. Маркканен – первый игрок «Джаз», получивший данный приз. Финский баскетболист перешёл в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла.

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