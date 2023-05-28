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Дерри Уайт забросил победный бросок под сирену

Дерри Уайт забросил победный бросок под сирену
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Защитник «Бостон Селтикс» отличился историческим броском в плей-офф игре. Уступая в счёте 102-104 на последней атаке гостей защитник «Бостона» Деррику Уайт смог переправить мяч в корзину, принеся победу «Селтикс».

Видео можно посмотреть на канале House NBA вof Highlitghs Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Cчёт в серии стал 3-3. У обеих команд осталась лишь одна плей-офф игра в нынешем сезоне. Решающий игра прйдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с «Денвер Наггетс».

Защитник закончил матч с 11 очками, четырьмя подборами и шестью результативными передачами. В нынешнем постсизоне игрок в среднем набирает 13,2 очка и 2,9 подбора с 1,9 передачами.

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