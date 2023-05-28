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Мэттью Ткачук посетил пре-шоу перед шестым матчем «Майами» — «Бостон»

Мэттью Ткачук посетил пре-шоу перед шестым матчем «Майами» — «Бостон»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук оказался гостем шоу Inside the NBA на телеканале TNT. Вместе с Шакилом О'Нилом, Чарльзом Баркли, Кенни Смитом и Эрни Джонсоном обсудил предстоящую встречу, а также поделился интересными фактами из биографии.

«Никто не думал, что мы окажемся в такой позиции. Что я буду сидеть с вами, что наша команда выйдет в финал Кубка Стэнли. Джейсон Тейтум и Джимми Батлер — два моих самых любимых баскетболиста, поэтому буду поддерживать сегодня их обоих. Судьба «Флориды», кстати, очень похожа на судьбу «Майами Хит» в этом розыгрыше — мы так же еле-еле попали в плей-офф, а в итоге достигли таких высот.

Мы учились в одной школе с Джейсоном Тейтумом. Вдвоем мы посещали вместе физкультуру. Школа называлась «Шаминад» и находилась в штате Миссури», — рассказал Ткачук на шоу.

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