Рэй Аллен заявил, что невозможно сравнить Майкла Джордана с Леброном Джеймсом

Двукратный чемпион НБА и член Зала Славы баскетбола Рэй Аллен высказал своё мнение насчет извечного спора о лучшем баскетболисте в истории.
«Леброн — это мощь. Он тот, против которого сложно найти подходящего игрока для его защиты. Майкл более изящен, более утонченный игрок. Они просто разные игроки. Пытаться их сравнивать — это нечестно по отношению к обоим», — приводит слова Аллена Legion Hoops в своих социальных сетях.
Джордан является шестикратным чемпионом НБА, пятикратным обладателем трофея MVP, лучшим обороняющимся игроком года, 14-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным олимпийским чемпионом.
Леброн, в свою очередь, является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным обладателем награды MVP, 19-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным олимпийским чемпионом.
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