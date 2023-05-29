Джо Маззулла оценил влияние Эла Хорфорда и Роберта Уильямса

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после шестого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии) высказался о центровых команды Эле Хорфорде и Роберте Уильямсе.

«Эл Хорфорд и Роберт Уильямс не получают должного признания. Они прекрасно играют на обеих сторонах площадки. Мы совсем другая команда, когда они играют на таком уровне физической подготовки. Эти ребята приносят чувство стабильности, мы полагаемся на них», — сказал Маззулла во время пресс-конференции.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов.