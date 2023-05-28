Споэльстра: нам осталось отыграть 48 минут до финала

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о настрое команды перед седьмой игрой финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«Это будет такое же испытание, каким оно было для нас в прошлом году. Нам осталось отыграть 48 минут до финала», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

Самым результативным игроком шестой встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Счёт в серии стал 3-3. Командам теперь предстоит провести решающий матч. Решающая встреча пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с «Денвер Наггетс».