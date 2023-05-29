Кто станет победителем седьмого матча серии «Бостон» — «Майами»?

Завтра, 30 мая, пройдёт седьмой матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 3-3.
Победитель встречи выйдет в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где встретится с «Денвер Наггетс». «Денвер» в финале Запада обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.
Напомним, в прошлом матче между «Майами» и «Бостоном» самым результативным игроком встречи стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный трёхочковый.
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов.
- 29 мая 2023
-
16:38
-
16:33
-
16:05
-
16:01
-
15:17
-
14:51
-
14:28
-
14:02
-
13:50
-
13:41
-
13:34
-
12:41
-
12:07
-
11:35
-
11:13
-
10:27
-
10:19
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
08:39
-
06:18
-
04:36
-
02:40
-
01:44
-
00:35
-
00:19
- 28 мая 2023
-
23:53
-
22:42
-
21:34
-
21:11
-
20:19
-
19:56
-
18:20
-
17:59