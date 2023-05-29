Никола Йокич высказался о вкладе Джамала Маррея в успех «Денвера»

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о вкладе разыгрывающего команды Джамала Маррея в успех команды.

«Маррей полностью заслужил признание. Особенно потому, что он набирает очень много очков. В последней серии он набирал в среднем 30 очков, имея отличный процент попадания. Я думаю, что это очень трудно сделать», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Напомним, в финале Западной конференции «Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В финале НБА «Денвер» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» – «Майами Хит».

В нынешнем плей-офф разыгрывающий принял участие в 15 матчах, в которых в среднем за игру набирал 27,7 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,1 результативной передачи.